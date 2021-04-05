Фондові індекси США на максимумах через очікування рекордного економічного зростання

Індекс інституту ISM за березень показав стрибок активності в секторі послуг, на який припадає більше двох третин економічної активності в США. Індекс досяг рівня 63,7, і це був найвищий показник за всю історію опитування.

Крім того, п'ятничний звіт показав, що число робочих місць в несільськогосподарському секторі США в березні зросло на 916 тисяч.

Швидка вакцинація і додаткові державні стимули, допомагають S&P 500 і Dow досягти рекордних висот.

Індекс Dow Jones виріс на 0,91%, до 33 456,31 пунктів, S&P 500 виріс на 3 0,85%, до 4054,17, а індекс Nasdaq Composite виріс на 0,82% до 13 590,81 пунктів.

Nasdaq раніше приблизно на 5% нижче свого рекордного піку лютого, оскільки акції високотехнологічних компаній тільки відновлюються після відкату після різкого стрибка прибутковості облігацій.

Акції Tesla Inc зросли на 6% після того, як найдорожчий автовиробник у світі оголосив про рекордні поставки.