У ФДМУ знайдено порушення на 90 млрд гривень. Є ризики втрати майна

Як зазначає пресслужба відомства, Рахункова палата оприлюднила результати аудиту Фонду державного майна України, за підсумками якого за 2020-2021 роки було виявлено порушень на понад 90 млрд гривень. Крім того, є ризики втрати майна орієнтовною вартістю понад 56 млрд гривень.

"Неефективність системи управління і контролю за використанням і розпорядженням держмайном суб’єктами господарювання, якими управляє Фонд державного майна України та його регіональні відділення, призвела до низки недоліків та порушень", - зазначається у звіті.

Під час перевірки аудитори виявили порушення при адмініструванні дохідної частини бюджету на понад 42 млн гривень.

"Встановлено, що 11 млн гривень Фонд і його регіональні відділення використали непродуктивно, неефективно управляли коштами та майном на понад 33 млн гривень. Крім цього, виявлено безпідставно нарахована та виплачена зарплата керівнику одного з державних підприємства і трьом заступникам керівника регіонального відділення. Через необґрунтовані управлінські рішення посадових осіб Фонду бюджет втратив понад 2 млн гривень", - підкреслює пресслужба.

Крім того, Рахункова палата нагадала про низку порушень, зафіксовану в частині управління майном ДП "Пуща-Водиця".

Водночас ФДМУ останні чотири місяці проводить окремо власний аудит роботи фонду, за підсумками якого складено висновки у вигляді "Позиції ФДМУ щодо звіту Рахункової палати".

"Усіх недобросовісних працівників Фонду держмайна буде звільнено. Оцінку їхньої діяльності нададуть правоохоронні органи. Крім того, незабаром будуть прийняті кадрові рішення по деяких держпідприємствах, які знаходяться в управлінні ФДМУ.

Якщо ж держпідприємство приносить державі збитки, для нього потрібно знайти ефективних приватних власників. В управлінні держави залишаться лише стратегічні підприємства, які генерують прибутки", - наголошено у документі.