В ФГИУ обнаружены нарушения на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества

Как отмечает пресс-служба ведомства, Счетная палата обнародовала результаты аудита Фонда государственного имущества Украины, по итогам которого за 2020-2021 годы было выявлено нарушений более чем на 90 млрд гривен. Кроме того, есть риски потери имущества ориентировочной стоимостью более 56 млрд гривен.

"Неэффективность системы управления и контроля за использованием и распоряжением госимуществом хозяйствующими субъектами, которыми управляет Фонд государственного имущества Украины и его региональные отделения, привела к ряду недостатков и нарушений", - отмечается в отчете.

Во время проверки аудиторы выявили нарушения при администрировании доходной части бюджета более чем на 42 млн гривен.

"Установлено, что 11 млн гривен Фонд и его региональные отделения использовали непродуктивно, неэффективно управляли средствами и имуществом более чем на 33 млн гривен. Кроме того, выявлена безосновательно начисленная и выплаченная зарплата руководителю одного из государственных предприятий и трем заместителям руководителя регионального отделения. Через необоснованные управленческие решение должностных лиц Фонда бюджет потерял более 2 млн гривен", - подчеркивает пресс-служба.

Кроме того, Счетная палата напомнила о ряде нарушений, зафиксированных в части управления имуществом ГП "Пуща-Водица".