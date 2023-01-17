В Україні вперше приватизували морський порт
В Україні вперше успішно приватизували морський порт. Йдеться про "Усть-Дунайськ" в Одеській області, який у рамках аукціону продали за 201 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонду державного майна.
Порт відновив роботу з 1 квітня і відтоді переправив на експорт 153 тисячі тонн зерна та 58,3 тисячі тонн імпортних споживчих товарів. При цьому проєктна спроможність – 4,1 млн тонн. Зараз порт працює лише на 5% своїх потужностей.
Порт складається з трьох активів - самого порту у Вилковому Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті та бази обслуговування ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті "Кілія", розташованому на 54 км річки Дунай.
"До великої війни про Усть-Дунайськ майже всі забули, але він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. Він має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Але для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес", – зазначає голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Там також розповіли, що до повномасштабного вторгнення РФ основні інвестиції йшли в інші морські порти.
"Після приватизації новий власник "Усть-Дунайська" зможе спрямовувати приватні інвестиції на активізацію діяльності цього працюючого порту", - наголосили у ФДМ.
Як відомо, переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.
Раніше також повідомлялося, що за січень-вересень 2022 року "Усть-Дунайськ" отримав 848 тисяч гривень чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.
Раніше РБК-Україна писала, що Україна суттєво збільшила аграрний експорт. За 18 днів грудня з України експортовано 3,6 млн. тонн агропродукції та її переробки. Це на 800 тисяч тонн більше ніж за першу половину листопада.
Нагадаємо, що за дев'ять місяців війни, незважаючи на перепони з боку російських агресорів, Україна експортувала 32,2 млн. тонн агропродукції.
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