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У Фонді соцстраху назвали кількість платників єдиного внеску

Новини » Економіка     15.01.2020 - 14:25
У Фонді соцстраху назвали кількість платників єдиного внеску
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Внески платять 12,5 млн осіб

На початку 2020 року понад 12,5 млн працюючих є застрахованими особами та платять внески до Фонду соціального страхування України. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначили в прес-службі, застрахованою у фонді є кожна особа, яка сплачує, або за яку сплачується роботодавцем єдиний внесок, тобто всі працевлаштовані, самозайняті, ФОП, особи, що працюють на умовах цивільно-правових договорів.

"Зазначені особи в разі настання страхового випадку в період роботи отримують від фонду допомоги, страхові виплати, медичні і соціальні послуги. Загалом упродовж 2019 року допомоги та страхові виплати від фонду отримали понад 2,6 млн осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рівень безробіття в Україні залишається високим порівняно з іншими європейськими країнами. Рівень безробіття в Україні громадян у віці у віці 15-70 років у ІІІ кварталі 2019 року становив 7,3%. У той же час в Чехії цей показник був на рівні 2,1%, у Німеччині - 3,1%. Значно вищим, ніж в Україні було безробіття в Іспанії - 13,9%.

Крім того, Україна знаходиться серед аутсайдерів за рівнем зайнятості населення в порівнянні з більшістю країн ЄС. У віці 15 років і старше рівень зайнятості в Україні становив 52,7%, у той час як в Нідерландах - 62,8%, Німеччині - 60,0%.

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