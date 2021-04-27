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Фондам Навального запретили пользоваться СМИ, банками и участвовать в выборах в России

Новина українською → Москва, Вторник 27 апреля 2021 16:25
Фондам Навального запретили пользоваться СМИ, банками и участвовать в выборах в России Фото: Алексей Навальный (twitter.com VladlenLos)
Автор: РБК-Украина

Городской суд Москвы по ходатайству прокуратуры запретил Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ) российского оппозиционера Алексея Навального пользоваться СМИ, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах и референдумах, а также пользоваться банковскими вкладами. Защита Навального будет обжаловать это решение.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Отмечается, что согласно решению суда, ФБК и ФЗПГ запрещено: пользоваться всеми видами СМИ, размещать материалы на сайтах в интернете, принимать участие в выборах и референдумах, пользоваться банковскими вкладами. В последнем случае исключение составляет проведение расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью организаций, возмещение причиненных их действиями ущерба, уплата налогов, сборов или штрафов, а также расчеты по трудовым договорам.

Полный перечень запретов не приводится, поскольку дело фондов Навального рассматривалось в закрытом режиме. В пресс-службе суда изданию уточнили, что принятые меры приняты по иску прокуратуры о запрете деятельности организаций за экстремизм.

Как пояснил агентству глава правозащитного объединения "Команда 29", адвокат Иван Павлов, защита намерена обжаловать это решение суда.

Напомним, ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального. В связи с этим решение сторонники Навального объявили о приостановлении работы и прекратили вести страницы в соцсетях.

Отметим, в марте команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации. В пределах России показана временно оккупированная территория Крыма.

РБК-Украина сообщало, что 21 апреля в российских городах прошли акции в поддержку Навального. На митингах правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек. Наиболее жесткие задержания проходили в Санкт-Петербурге.

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