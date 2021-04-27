Фондам Навального заборонили користуватися ЗМІ, банками і брати участь у виборах в Росії

Міський суд Москви за клопотанням прокуратури заборонив Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ) російського опозиціонера Олексія Навального користуватися ЗМІ, розміщувати матеріали в Інтернеті, брати участь у виборах і референдумах, а також користуватися банківськими вкладами. Захист Навального оскаржуватиме це рішення.

Відзначається, що згідно з рішенням суду, ФБК і ФЗПГ заборонено: користуватися всіма видами ЗМІ, розміщувати матеріали на сайтах в Інтернеті, брати участь у виборах і референдумах, користуватися банківськими вкладами. В останньому випадку виняток становить проведення розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю організацій, відшкодування завданих їх діями шкоди, сплата податків, зборів або штрафів, а також розрахунки за трудовими договорами.

Повний перелік заборон не наводиться, оскільки справа фондів Навального розглядалася в закритому режимі. У прес-службі суду виданню уточнили, що вжиті заходи прийняті за позовом прокуратури про заборону діяльності організацій за екстремізм.

Як пояснив агентству голова правозахисного об'єднання "Команда 29", адвокат Іван Павлов, захист має намір оскаржити це рішення суду.