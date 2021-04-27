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Фондам Навального заборонили користуватися ЗМІ, банками і брати участь у виборах в Росії

Новость на русском → Москва, Вівторок 27 квітня 2021 16:25
Фондам Навального заборонили користуватися ЗМІ, банками і брати участь у виборах в Росії Фото: Олексій Навальний (twitter.com VladlenLos)
Автор: РБК-Україна

Міський суд Москви за клопотанням прокуратури заборонив Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ) російського опозиціонера Олексія Навального користуватися ЗМІ, розміщувати матеріали в Інтернеті, брати участь у виборах і референдумах, а також користуватися банківськими вкладами. Захист Навального оскаржуватиме це рішення.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс".

Відзначається, що згідно з рішенням суду, ФБК і ФЗПГ заборонено: користуватися всіма видами ЗМІ, розміщувати матеріали на сайтах в Інтернеті, брати участь у виборах і референдумах, користуватися банківськими вкладами. В останньому випадку виняток становить проведення розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю організацій, відшкодування завданих їх діями шкоди, сплата податків, зборів або штрафів, а також розрахунки за трудовими договорами.

Повний перелік заборон не наводиться, оскільки справа фондів Навального розглядалася в закритому режимі. У прес-службі суду виданню уточнили, що вжиті заходи прийняті за позовом прокуратури про заборону діяльності організацій за екстремізм.

Як пояснив агентству голова правозахисного об'єднання "Команда 29", адвокат Іван Павлов, захист має намір оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, раніше прокуратура Москви призупинила діяльність штабів Навального. У зв'язку з цим рішення прихильники Навального оголосили про призупинення роботи і припинили вести сторінки в соцмережах.

Відзначимо, в березні команда російського опозиціонера Олексія Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації. У межах Росії показана тимчасово окупована територія Криму.

РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня в російських містах пройшли акції на підтримку Навального. На мітингах правоохоронці затримали понад 1,2 тисячі осіб. Найбільш жорсткі затримання проходили в Санкт-Петербурзі.

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