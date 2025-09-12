Фонд Матюхи підтримав створення онлайн-хабу "Є-ПРОТЕЗ"

В Україні запрацював цифровий сервіс "Є-ПРОТЕЗ", який допомагає людям з ампутаціями. Це унікальна платформа, де можна знайти відповіді на ключові питання: від вибору протеза до пошуку реабілітаційного центру чи фонду, готового допомогти з фінансуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Фонду Андрія Матюхи.

Ідея з'явилася ще у 2024 році. Спочатку команда зробила лендінг із базою знань і запустила Telegram-бот для консультацій. Тестовий формат показав, що запит величезний.

Сьогодні "Є-ПРОТЕЗ" рухається до створення повноцінного застосунку з дорожніми картами протезування та інтеграцією з державними сервісами.

Уже зараз хаб надає корисні матеріали для користувачів. Мова про юридичні поради, методики реабілітації, рекомендації лікарів тощо. Організатори проєкту мають на меті зробити шлях від ампутації до встановлення протеза максимально зрозумілим і людяним.

У планах охопити щонайменше 5 000 користувачів і провести 2 500 із них через повний цикл: від першого звернення до встановлення протеза.



Сервіс "Є-ПРОТЕЗ" розрахований не тільки на військових, які отримали поранення, а й на цивільних. Усі користувачі мають однаковий доступ до перевіреної інформації, консультацій та програм допомоги.

Роль Фонду Андрія Матюхи у створенні "Є-ПРОТЕЗ"

Фонд Андрія Матюхи став одним із благодійників проєкту. Завдяки цій підтримці платформа розширює можливості та додає нові сервіси. Зокрема, розробники інтегрують штучний інтелект, щоб спілкування з чат-ботом було простим і природним.

Розповсюдження чат-бота "Є-ПРОТЕЗ" та інформаційну підтримку проєкту забезпечує Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Організація відповідає за розширення партнерської мережі, комунікацію з громадами та залучення користувачів платформи.

"Поява "Є-ПРОТЕЗ" - важливий крок до розбудови сучасної інклюзивної системи підтримки, що допоможе тисячам українців повернутися до повноцінного життя", - наголосив засновник фонду Андрій Матюха.

"Є-ПРОТЕЗ" - не єдина ініціатива, яку підтримує фонд. Паралельно реалізуються інші напрямки. Фонд Андрія Матюхи посприяв передачі сучасного хірургічного обладнання для "Охматдиту", долучився до реалізації програми фізичної та психологічної реабілітації військових.