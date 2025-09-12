ua en ru
Фонд Матюхи поддержал создание онлайн-хаба "Е-ПРОТЕЗ"

Пятница 12 сентября 2025 15:41
Фонд Матюхи поддержал создание онлайн-хаба "Е-ПРОТЕЗ" Фото: Фонд Андрея Матюхи поддержал создание онлайн-хаба "Е-ПРОТЕЗ" (Shutterstock)
Автор: Илона Свиридова

В Украине заработал цифровой сервис "Е-ПРОТЕЗ", который помогает людям с ампутациями. Это уникальная платформа, где можно найти ответы на ключевые вопросы от выбора протеза до поиска реабилитационного центра или фонда, готового помочь с финансированием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Фонда Андрея Матюхи.

Идея возникла еще в 2024 году. Сначала команда сделала лендинг с базой знаний и запустила Telegram-бот для консультаций. Тестовый формат показал, что запрос огромен.

Сегодня "Е-ПРОТЕЗ" движется к созданию полноценного приложения с дорожными картами протезирования и интеграцией с государственными сервисами.

Уже сейчас хаб предоставляет полезные материалы для пользователей. Речь о юридических советах, методиках реабилитации, рекомендациях врачей и т.д. Организаторы проекта преследуют цель сделать путь от ампутации до установления протеза максимально понятным и человечным.

В планах охватить не менее 5000 пользователей и провести 2500 из них через полный цикл: от первого обращения до установления протеза.

Сервис "Е-ПРОТЕЗ" рассчитан не только на получивших ранения военных, но и на гражданских. Все пользователи имеют одинаковый доступ к проверенной информации, консультациям и программам помощи.

Роль Фонда Андрея Матюхи в создании "Е-ПРОТЕЗ"

Фонд Андрея Матюхи стал одним из благотворителей проекта. Благодаря этой поддержке, платформа расширяет возможности и добавляет новые сервисы. В частности, разработчики интегрируют искусственный интеллект, чтобы общение с чат-ботом было простым и естественным.

Распространение чат-бота "Е-ПРОТЕЗ" и информационную поддержку проекта обеспечивает Business Incubator Group. Украина (BIG.U). Организация отвечает за расширение партнерской сети, коммуникацию с громадами и привлечение пользователей платформы.

"Появление "Е-ПРОТЕЗ" - важный шаг к развитию современной инклюзивной системы поддержки, которая поможет тысячам украинцев вернуться к полноценной жизни", - подчеркнул основатель фонда Андрей Матюха.

"Е-ПРОТЕЗ" - не единственная инициатива, поддерживаемая фондом. Параллельно реализуются другие направления. Фонд Андрея Матюхи посодействовал передаче современного хирургического оборудования для "Охматдета", приобщился к реализации программы физической и психологической реабилитации военных.

