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Фонд госимущества выставил на приватизацию девять предприятий "Укроборонпрома"

Новости » Политика     13.01.2020 - 18:47
Фонд госимущества выставил на приватизацию девять предприятий "Укроборонпрома"
Иллюстрационное фото (ukroboronprom.com.ua)

Фонд госимущества планирует продать 100% акций Херсонского завода Судмаш

Фонд государственного имущества обнародовал перечень объектов малой приватизации, среди которых оказались девять предприятий государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "Ведомости приватизации".

Как сообщается, Фонд госимущества планирует продать 100% акций Херсонского завода Судмаш, уставный капитал которого составляет 67 млн гривен.

Кроме того, в список входят единые имущественные комплексы восьми оборонных предприятий

  • Винницкий авиационный завод ВИАЗ,
  • Запорожский автомобильный ремонтный завод,
  • Ивано-Франковский котельно-сварочный завод,
  • 171-й Черниговский ремонтный завод,
  • Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения,
  • Харьковский завод транспортного оборудования,
  • Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления,
  • "Укроборонресурсы".

Напомним, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи компании "Мотор Сич" китайским инвесторам.

Кроме того, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, правительство выполнило план по приватизации на 3%. Как отметили в ФГИ, на обеспечение работы фонда в 2019 году потратили почти такую ​​же сумму - 481,5 млн грн.

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