Фонд госимущества выставил на приватизацию девять предприятий "Укроборонпрома"

Фонд госимущества планирует продать 100% акций Херсонского завода Судмаш
Фонд государственного имущества обнародовал перечень объектов малой приватизации, среди которых оказались девять предприятий государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "Ведомости приватизации".
Как сообщается, Фонд госимущества планирует продать 100% акций Херсонского завода Судмаш, уставный капитал которого составляет 67 млн гривен.
Кроме того, в список входят единые имущественные комплексы восьми оборонных предприятий
Напомним, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи компании "Мотор Сич" китайским инвесторам.
Кроме того, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, правительство выполнило план по приватизации на 3%. Как отметили в ФГИ, на обеспечение работы фонда в 2019 году потратили почти такую же сумму - 481,5 млн грн.