Фонд госимущества выставил на приватизацию девять предприятий "Укроборонпрома"

Иллюстрационное фото (ukroboronprom.com.ua)

Фонд госимущества планирует продать 100% акций Херсонского завода Судмаш

Фонд государственного имущества обнародовал перечень объектов малой приватизации, среди которых оказались девять предприятий государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "Ведомости приватизации".

Как сообщается, Фонд госимущества планирует продать 100% акций Херсонского завода Судмаш, уставный капитал которого составляет 67 млн гривен.

Кроме того, в список входят единые имущественные комплексы восьми оборонных предприятий

Винницкий авиационный завод ВИАЗ,

Запорожский автомобильный ремонтный завод,

Ивано-Франковский котельно-сварочный завод,

171-й Черниговский ремонтный завод,

Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения,

Харьковский завод транспортного оборудования,

Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления,

"Укроборонресурсы".

Напомним, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи компании "Мотор Сич" китайским инвесторам.

Кроме того, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, правительство выполнило план по приватизации на 3%. Как отметили в ФГИ, на обеспечение работы фонда в 2019 году потратили почти такую ​​же сумму - 481,5 млн грн.