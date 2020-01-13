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Фонд держмайна виставив на приватизацію дев'ять підприємств "Укроборонпрому"

Новини » Політика     13.01.2020 - 18:47
Фонд держмайна виставив на приватизацію дев'ять підприємств "Укроборонпрому"
Иллюстрационное фото (ukroboronprom.com.ua)

Фонд держмайна планує продати 100% акцій Херсонського заводу " Судмаш

Фонд державного майна оприлюднив перелік об'єктів малої приватизації, серед яких опинилися дев'ять підприємств державного концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Відомості приватизації".

Як повідомляється, Фонд держмайна планує продати 100% акцій Херсонського заводу Судмаш, статутний капітал якого становить 67 млн гривень.

Крім того, в список входять єдині майнові комплекси восьми оборонних підприємств

  • Вінницький авіаційний завод ВІАЗ,
  • Запорізький автомобільний ремонтний завод,
  • Івано-Франківський котельно-зварювальний завод,
  • 171-й Чернігівський ремонтний завод,
  • Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння,
  • Харківський завод транспортного устаткування,
  • Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління,
  • "Укроборонресурси"

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що державний концерн "Укроборонпром" може потрапити під санкції США із-за продажу компанії "Мотор Січ" китайським інвесторам.

Крім того, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, уряд виконав план з приватизації на 3%. Як зазначили у ФДМ, на забезпечення роботи фонду у 2019 році витратили майже таку ж суму - 481,5 млн грн.

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