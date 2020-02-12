Фонд держмайна запустив новий сайт про приватизацію

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Новий сайт доступний за адресою privatization.gov.ua

Фонд державного майна в тестовому режимі запустив новий сайт про приватизацію, який доступний за адресою privatization.gov.ua. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонда.

На сайті зібрані всі об'єкти малої і великої приватизації, докладна інформація про них, фотографії, презентації, дати аукціонів і новини.

"Ми працюємо над тим, щоб веб-сторінка була максимально доступною і простою в користуванні для всіх потенційних інвесторів, і будемо надалі її розвивати і постійно наповнювати інформацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд розблокував приватизацію "Центренерго". До цього у Фонді держмайна заявляли про сумніви в тому, що приватизацію "Центренерго" буде завершено до 2020 року.

Зазначимо, на форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку весни в країні стартує програма приватизації, і пообіцяв іноземним інвесторам податкові канікули. Зокрема, від податку на прибуток протягом п'яти років звільнять інвесторів, які принесуть в економіку 10 млн доларів і більше.