Фонд госимущества заминировали из-за смены руководства "Центрэнерго"

Шестой апелляционный суд и Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заминировали, чтобы не допустить смену руководства "Центрэнерго".

Об этом сообщил председатель фонда Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

"Когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд Госимущества также получает сообщения о минировании, очевидно, такая активная террористическая деятельность связана с "Центрэнерго" и процессом по смене его руководства, который должен был сегодня пройти", - написал Сенниченко.

Он также сообщил, что Апелляционный суд продолжил работу после завершения проверки помещения правоохранителями и отменил определение, которым было заблокировано назначение нового руководителя "Центрэнерго".

"Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора Центрэнерго. Терроризм не сработал", - написал Сенниченко, отметив, что работники Фонда госимущества также готовы продолжить работать после завершения работы правоохранителей по проверке.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства пообещал приватизировать убыточную госкомпанию "Центрэнерго", которая имеет долги перед шахтерами за схемы, организованные людьми и структурами, близкими к олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве.

В феврале 2020 года Кабинет министров вновь принял решение о смене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех государственных облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной цены на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольга Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоенерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкого к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "правки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.