Фонд госимущества планирует до конца года продать два крупных объекта

Фонд госимущества до конца 2019 года может продать два объекта из перечня объектов большой приватизации - шахту "Краснолиманская" и "Президент-отель". Об этом и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров сказал в интервью РБК-Украина.

Ка отметил Трубаров, эти предприятия, не нужно долго готовить к приватизации, это достаточно простые объекты с точки зрения советников.

"Потому мы можем успеть до конца года их продать. Шахта "Краснолиманская" и "Президент-отель" это те объекты, которые могут быть сыграны в короткую", - сказал он.

Напомним, и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в августе заявил, что Хозяйственный суд города Киева разблокировал процесс приватизации "Президент-отеля" (Киев).

Как сообщало РБК-Украина, в Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны были состояться в первой половине 2019 года.