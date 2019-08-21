Суд разблокировал приватизацию киевского "Президент-отеля"

Фото: "Президент-Отель" (wikipedia.org)

Готовить приватизацию будет "Конкорд Консалтинг"

Хозяйственный суд города Киева разблокировал процесс приватизации "Президент-отеля" (Киев). Об этом и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Трубаров, суд своим определением отменил обеспечение иска АО "Президент-отель", которое запрещало Фонду госимущества проводить действия по подготовке к приватизации, а сам иск о расторжении договора с инвестиционным советником "Конкорд Консалтинг" суд оставил без рассмотрения.

"Такоим образом, Фонд государственного имущества и инвестиционный советник "Конкорд Консалтинг" продолжают подготовку к продаже АО "Президент-Отель", - написал Трубаров.

Напомним, в июле 2019 года Фонд государственного имущества выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабинетом министров инвестиционных советников на Одесский припортовый завод, угольную компанию "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", "Индар" и Объединенную горно-химическую компанию.

Как сообщало РБК-Украина, в Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны были состояться в первой половине 2019 года.