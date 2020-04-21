Фонд госимущества обжалует решение суда по менеджменту ОГХК

Фонд государственного имущества Украины обжалует решение суда, который восстановил в должности уволенное руководство государственной компании АО "Объединенная горно-химическая компания". Об этом заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко, передает пресс-служба ФГИ.

Отметим, 17 апреля уволенное руководство ОГХК с решением Хозяйственного суда Киева проникло в офис компании, в Фонде госимущества назвали эти действия рейдерским захватом. В фонде напомнили, что НАБУ расследует дела в отношении предыдущего руководства о нанесении ущерба на сумму около 13 млн долларов.

"Фонд государственного имущества Украины будет оспаривать в установленном порядке решение Хозяйственного суда города Киева, поскольку оно является абсолютно незаконным и противоречит действующей судебной практике. Надеемся, что в ближайшее время правоохранительные органы дадут адекватную оценку этой ситуации, а также действиям судьи и бывшего менеджмента компании, который пытается незаконно ею управлять", - подчеркнул Сенниченко.

Также сообщается, что бывший менеджмент ОГХК заблокировал доступ к сайту компании и официальной Facebook-странице.

Напомним, на прошлой неделе Фонд госимущества заявил, что бывший директор ОГХК Александр Гладушко организовал и возглавил рейдерский захват компании. В частности, Гладушко вместе с бывшим менеджментом попытался захватить контроль над компанией.