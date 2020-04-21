Фонд держмайна оскаржить рішення суду щодо менеджменту ОГХК

Фонд державного майна України оскаржить рішення суду, який поновив на посаді звільнене керівництво державної компанії АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Про це заявив глава фонду Дмитро Сенниченко, передає прес-служба ФДМ.

Відзначимо, 17 квітня звільнене керівництво ОГХК з рішенням Господарського суду Києва проникло до офісу компанії, у Фонді держмайна назвали ці дії рейдерським захопленням. У фонді нагадали, що НАБУ розслідує справи проти попереднього керівництва про заподіяння збитків на суму близько 13 млн доларів.

"Фонд державного майна України буде оскаржувати в установленому порядку рішення Господарського суду міста Києва, оскільки воно є абсолютно незаконним і суперечить чинній судовій практиці. Сподіваємося, що найближчим часом правоохоронні органи дадуть адекватну оцінку цій ситуації, а також діям судді та колишнього менеджменту компанії, який намагається незаконно нею управляти", - підкреслив Сенниченко.

Також повідомляється, що колишній менеджмент ОГХК заблокував доступ до сайту компанії і офіційної Facebook-сторінки.

Нагадаємо, минулого тижня Фонд держмайна заявив, що колишній директор ОГХК Олександр Гладушко організував і очолив рейдерське захоплення компанії. Зокрема, Гладушко разом з колишнім менеджментом спробував захопити контроль над компанією.