Фонд держмайна назвав головну перевагу санкційних активів для інвесторів

"В санкційне майно держава не вклала жодної копійки. Це майно було забрано у Олега Дерипаски ("Русала"), у Роттенбергів або інших товаришів. Нам не принципово, скільки ми отримаємо грошей, нам важливо, щоб ці активи працювали", - сказав він.

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Наталуха навів приклад Глухівського заводу кварцитів. Уже пройшов перший етап конкурсу і на нього не з’явилися учасники, це означає, що для другого етапу конкурсу (буде 20 жовтня) ціна знизиться на 50%.

"Якщо на другий етап не з’явиться учасник, ціна впаде ще нижче", - додав голова фонду.

Придбати підсанкційне майно - це гарна можливість для інвестора за адекватні гроші, вважає Дмитро Наталуха.

Він навів ряд переваг таких активів, наприклад, кварцити згаданого кар’єру мають 90% кремнію, який затребуваний на міжнародного ринку, продукція заводу "Конотоп Мотордеталь" експортується за кордон.