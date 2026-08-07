Фонд держмайна почав шукати склади для бізнесу: Скільки є потенційних площ
Фонд державного майна почав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити перелік площ, які можуть бути передані для потреб компаній, які нещодавно постраждали від російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови фонду Дмитра Наталухи, які він сказав під час зустрічі зі ЗМІ.
За дорученням уряду, фонд розпочав аудит складських приміщень, які є на балансі державних підприємств, які входять в його сферу управління, повідомив Дмитро Наталуха.
Формально, площ складів, які потенційно може використати постраждалий бізнес – дуже багато, це кілька сотень тисяч квадратних метрів.
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"Проте в реальності, це все треба фізично перевірити, визначати стан і придатність цих площ, їх реальну фізичну доступність для передачі бізнесу. Бо на папері це – одне, а в реальності може бути зовсім інакше", - зазначив голова фонду.
Тому, наступного тижня у фонді заплановані виїзди в регіони для інспекції, вивчення ситуації, перевірки цих активів та наявної у них орендної площі.
Також Фонд держмайна працює над визначенням юридичної моделі – яким чином, ці площі передати у користування бізнесу.
"Ми розглядали можливість проведення аукціонів з продажу права оренди бізнесу, а також можливість передачі цих активів в оренду (умовно за 1 гривню на місяць) визначеній держкомпанії, яка зможе все це здавати в суборенду бізнесу. Але тут важливо не створити простір для корупції. Тож, опрацьовуємо законні варіанти", - прокоментував Дмитро Наталуха.
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Нагадаймо, 5 серпня Росія здійснила черговий обстріл із застосуванням безпілотників та балістичних ракет. Зокрема, удар був нанесений по складським та виробничим приміщенням великих мережевих компаній - "Епіцентр", Rozetka, "Нова пошта", "Сільпо". Була зупинена робота заводу з виготовлення керамічної плитки групи "Епіцентр". Ще в червні РФ атакувала логістичні центри мережі магазинів "АТБ".
Також ряд інших відомих брендів, таких як Puma, Intertop потрапили під удар. В компанії Puma повідомили про можливий дефіцит окремих товарів.
Для протидії російським ударам бізнес буде проводити диверсифікацію місць зберігання товарних запасів та шляхів їх логістики, зазначав голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук. Зміна логістики може призвести до зростання витрат бізнесу та цін на товари, коментував голова "Української ради торгових центрів" Максим Гаврюшин.
У відповідь на атаки РФ, 5 серпня уряд доручив Міністерству економіки, АРМА та Фонду державного майна підготувати перелік державних об'єктів, на яких є склади, які можуть бути передані у користування бізнесу.