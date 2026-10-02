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Фонд госимущества назвал главное преимущество санкционных активов для инвесторов

10:40 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Дмитрий Сидоров
Глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха (фото: parlament.ua)

Государство заинтересовано прежде всего в том, чтобы найти реального инвестора для активов, которые принадлежали подсанкционным лицам, а не максимально дорого их продать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Фонда госимущества Дмитрия Наталухи во время конференции United by Mining, организованной Национальной ассоциацией добывающей промышленности.

"В санкционное имущество государство не вложило ни копейки. Это имущество было изъято у Олега Дерипаски ("Русала"), у Роттенбергов или других товарищей. Нам не принципиально, сколько мы получим денег, нам важно, чтобы эти активы работали", - сказал он.

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Наталуха привел пример Глуховского завода кварцитов. Уже прошел первый этап конкурса, и на него не явились участники, это значит, что для второго этапа конкурса (будет 20 октября) цена снизится на 50%.

"Если на второй этап не появится участник, цена упадет еще ниже", – добавил глава фонда.

Приобрести подсанкционное имущество – это хорошая возможность для инвестора за адекватные деньги, считает Дмитрий Наталуха.

Он привел ряд преимуществ таких активов, например, кварциты упомянутого карьера имеют 90% востребованного на международном рынке кремния, продукция завода "Конотоп Мотордеталь" экспортируется за границу.

Напомним, в августе Фонд госимущества начал искать складские помещения для бизнеса, пострадавшего во время обстрелов.

Недавно Наталуха сообщил, что фонд работает над механизмом защиты инвестора от регуляторных изменений после покупки горного актива.

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