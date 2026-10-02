Фонд госимущества назвал главное преимущество санкционных активов для инвесторов

"В санкционное имущество государство не вложило ни копейки. Это имущество было изъято у Олега Дерипаски ("Русала"), у Роттенбергов или других товарищей. Нам не принципиально, сколько мы получим денег, нам важно, чтобы эти активы работали", - сказал он.

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Наталуха привел пример Глуховского завода кварцитов. Уже прошел первый этап конкурса, и на него не явились участники, это значит, что для второго этапа конкурса (будет 20 октября) цена снизится на 50%.

"Если на второй этап не появится участник, цена упадет еще ниже", – добавил глава фонда.

Приобрести подсанкционное имущество – это хорошая возможность для инвестора за адекватные деньги, считает Дмитрий Наталуха.

Он привел ряд преимуществ таких активов, например, кварциты упомянутого карьера имеют 90% востребованного на международном рынке кремния, продукция завода "Конотоп Мотордеталь" экспортируется за границу.