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Фонд держмайна ініціює зміну правил контролю інвесторів після приватизації

13:15 10.09.2026 Чт
2 хв
Постприватизаційний контроль планують перетворити на партнерство, щоб стимулювати подальші інвестиції в державні активи
aimg Олександр Бердинських aimg Анастасія Мацепа
Фонд держмайна ініціює зміну правил контролю інвесторів після приватизації Фото: ФДМУ пропонує захистити інвесторів від ризиків (Getty Images)
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Фонд державного майна України (ФДМУ) спільно з урядом опрацьовує нові механізми захисту покупців державних активів від регуляторних ризиків, які виникають вже після завершення угоди. Прикладом необхідності змін став кейс приватизації ОГХК за майже 4 млрд гривень.

Про це під час візиту на Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат заявив голова ФДМУ Дмитро Наталуха, відповідаючи на питання РБК-Україна.

За його словами, кейс приватизації компанії ОГХК (тепер – UMCC Titanium), яку міжнародна група NEQSOL Holding придбала наприкінці 2024 року майже за 4 млрд гривень, є показовим прикладом того, як зміна "правил гри" після угоди може негативно вплинути на роботу інвестора.

Перший заступник CEO UMCC Titanium Рішад Алієв у відповідь на запитання РБК-Україна пояснив, що існуючий порядок та довжина термінів отримання дозволів на експорт не дозволяють компанії ефективно конкурувати на ринках ЄС та США. За його словами, це вже призвело до втрати близько 35 млн доларів валютної виручки.

Фонд держмайна має намір домогтися, щоб подібні ситуації надалі не повторювалися, а постприватизаційний контроль був максимально комфортним для бізнесу.

"Посприватизаційний контроль має перетворюватися на партнерство, аби стимулювати подальше інвестування в обʼєкти, які є у власності держави", – заявив Дмитро Наталуха.

В цілому, голова ФДМУ назвав приватизацію ОГХК позитивним сигналом для потенційних інвесторів. Він додав, що Фонд розраховує на збереження інтересу до нашої країни з боку міжнародних компаній, зокрема NEQSOL Holding.

Зі свого боку, NEQSOL Holding вже заявила, що зацікавлена нарощувати ресурсну базу титанової руди в Україні. Зокрема вона готова розглянути участь в приватизації нових активів, в тому числі Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, за умови покращення регуляторного середовища.

Читайте також: Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю голови ФДМУ Дмитра Наталухи
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