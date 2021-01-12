Фонд борьбы с COVID-19: на что потратили более 60 млрд гривен

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

На ремонт дорог ушло 40% средств бюджетного Фонда борьбы с пандемией

По состоянию на 31 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 63,7 млрд грн. Это составляет 89% средств общего фонда госбюджета из предусмотренных 72 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, было потрачено:

На сферу здравоохранения - 19,4 млрд грн (87%) из 22,4 млрд грн выделенных средств по общему фонду государственного бюджета.

На социальную защиту - 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

На обеспечение правопорядка - 4,5 млрд грн, или 100% предусмотренных средств (общий фонд госбюджета).

На строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения - 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, из выделенных решениями правительства 6,4 млрд грн средств специального фонда государственного бюджета направлено 2,8 млрд грн (44%). Эти средства пошли на оказание единовременной материальной помощи из-за введения карантина. Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено для закупки вакцины против COVID-19.

"Использование средств специального фонда государственного бюджета будет продолжаться в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада в апреле внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, создав в нем фонд борьбы COVID-19.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год. Расходы Фонда борьбы с COVID-19 были увеличены на 6 млрд гривен.