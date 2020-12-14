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Кабмин увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 14:19
Кабмин увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На борьбу с COVID-19 направили деньги, которые были предусмотрены на другие нужды

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год. Расходы Фонда борьбы с COVID-19 увеличены на 6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, увеличение расходов Фонда борьбы с COVID-19 предусмотрено за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется к концу 2020 года по некоторым бюджетным программам.

"По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 10 декабря 2020 года объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы - 45,5 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада в апреле внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, создав в нем фонд борьбы COVID-19

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