Фонд Ахметова передал в больницы Днепра 15 тысяч медикаментов
Фото: Фонд Ахметова передал в больницы Днепра 15 тысяч медикаментов (Flickr)
Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам Днепра 15 тысяч единиц медикаментов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонду.
Список препаратов и лекарственных средств был определен в координации с Минздравом.
Речь идет о антисептиках, антибиотиках, средствах обработки ран и т.д.
200 тысяч единиц медикаментов с 24 февраля Фонд Рината Ахметова уже передал на нужды украинцев.
Напомним, за 14 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".