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Фонд Ахметова передал в больницы Днепра 15 тысяч медикаментов

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Пятница 11 марта 2022 12:28
Фонд Ахметова передал в больницы Днепра 15 тысяч медикаментов Фото: Фонд Ахметова передал в больницы Днепра 15 тысяч медикаментов (Flickr)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам Днепра 15 тысяч единиц медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонду.

Список препаратов и лекарственных средств был определен в координации с Минздравом.

Речь идет о антисептиках, антибиотиках, средствах обработки ран и т.д.

200 тысяч единиц медикаментов с 24 февраля Фонд Рината Ахметова уже передал на нужды украинцев.

Напомним, за 14 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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