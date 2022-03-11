ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав до лікарень Дніпра 15 тисяч медикаментів

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 12:28
Фонд Ахметова передав до лікарень Дніпра 15 тисяч медикаментів Фото: Фонд Ахметова передав до лікарень Дніпра 15 тисяч медикаментів (Flickr)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав державним лікарням Дніпра 15 тисяч одиниць медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Список препаратів і лікарських засобів був визначений в координації з МОЗ.

Йдеться про антисептики, антибіотики, засоби обробки ран і т. д.

200 тисяч одиниць медикаментів з 24 лютого Фонд Ріната Ахметова вже передав на потреби українців.

Нагадаємо, за 14 днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM вже направив понад 600 млн грн допомоги для України та українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов-порятунок життів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"