Фон дер Ляєн про "репараційний кредит": ми врахували майже всі побоювання Бельгії

Єврокомісія підготувала пропозицію про "репараційний кредит" за рахунок заморожених активів РФ для України. Вона враховує побоювання, які раніше висловлювала Бельгія.
Як передає РБК-Україна, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що у чиновників Єврокомісії була напружена дискусія з приводу позиції Бельгії, де зберігається основна частина заморожених активів Росії.
"Ми дуже уважно вислухали побоювання Бельгії і врахували майже всі з них у нашій пропозиції, яка сьогодні перебуває на розгляді в рамках репараційного кредиту", - додала глава ЄК.
Фон дер Ляєн уточнила, що тепер є "дуже надійні заходи захисту для забезпечення безпеки держав-членів і максимального зниження ризиків". Зокрема, ЄК у рамках своєї нової ініціативи забезпечила, щоб незаконне рішення, ухвалене за межами Союзу, не могло бути виконане всередині Союзу.
Також було створено "дуже сильний механізм солідарності", в рамках якого в кінцевому підсумку зможе втрутитися Євросоюз,
"Тому що ми хочемо дати всім нашим державам-членам, але особливо Бельгії, повну впевненість у тому, що ми будемо справедливо ділити тягар, як це заведено в Європі", - звернула увагу вона.
При цьому, як уточнила глава ЄК, за допомогою "репараційного кредиту" ЄС також прагне стимулювати аналогічні кроки серед друзів і міжнародних партнерів України.
Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що пропозиція Євросоюзу щодо "репараційного кредиту" для України не відповідає вимогам його країни.
Він нагадав, що бельгійська влада хоче, щоб інші країни ЄС покрили всі судові витрати, які можуть виникнути, якщо рішення про "репараційний кредит" набуде чинності.
Також Бельгія очікує гарантій, що країни ЄС швидко виділять необхідні гроші, якщо їх доведеться повертати Росії.