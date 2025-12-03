Фон дер Ляйен о "репарационном кредите": мы учли почти все опасения Бельгии

Она отметила, что у чиновников Еврокомиссии была напряженная дискуссия по поводу позиции Бельгии, где хранится основная часть замороженных активов России.

"Мы очень внимательно выслушали опасения Бельгии и учли почти все из них в нашем предложении, которое сегодня находится на рассмотрении в рамках репарационного кредита", - добавила глава ЕК.

Фон дер Ляйен уточнила, что теперь есть "очень надежные меры защиты для обеспечения безопасности государств-членов и максимального снижения рисков". В частности, ЕК в рамках своей новой инициативы обеспечила, чтобы незаконное решение, принятое за пределами Союза, не могло быть исполнено внутри Союза.

Также был создан "очень сильный механизм солидарности", в рамках которого в конечном итоге сможет вмешаться Евросоюз,

"Потому что мы хотим дать всем нашим государствам-членам, но в особенности Бельгии, полную уверенность в том, что мы будем справедливо делить бремя, как это принято в Европе", - обратила внимание она.

При этом, как уточнила глава ЕК, с помощью "репарационного кредита" ЕС также стремится стимулировать аналогичные шаги среди друзей и международных партнеров Украины.