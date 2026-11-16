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Фон дер Ляен назвала формат, в котором Европа примет участие в переговорах с Россией

05:07 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фон дер Ляен назвала формат, в котором Европа примет участие в переговорах с Россией Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
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Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюз. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен в соцсети X после ее разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Фон дер Ляйен и Стубб обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. По словам президентки Еврокомиссии, Европа тесно присоединится к этому процессу в формате E5+ЕС.

Тем временем Евросоюз будет обеспечивать максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию. Фон дер Ляен также поблагодарила Финляндию за усилия по завершению войны.

Отдельно она и Стуббом говорили о расширении Евросоюза в канун форума ЕС по вопросам расширения, который состоится 16 ноября. Стороны согласились, что больший и сильный Союз сделает Европу более богатой и независимой.

Вопрос участия Европы в мирном процессе обострился после трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Зеленский призвал европейцев определиться с представителем на переговорах до конца ноября, подчеркнув, что Европа должна участвовать в них на равных.

Переговоры в Абу-Даби завершились договоренностью об обмене пленными, однако, по данным источников РБК-Украина, Россия отказалась обсуждать прекращение огня, территории, энергетику и безопасность в Черном море.

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