Фон дер Ляєн можуть не переобрати головою Єврокомісії: Politico назвало причину

Урсула фон дер Ляєн може не зберегти свою посаду голови Єврокомісії, оскільки в неї, ймовірно, буде недостатньо підтримки серед членів нового складу Європарламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання нагадує, що для переобрання на посаду голови Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн необхідно заручитися підтримкою кваліфікованої більшості серед 27 лідерів країн Євросоюзу під час Євроради.

Потім чиновниця має набрати щонайменше 361 голос у Європарламенті від 720 депутатів.

Голосуватиме вже новий склад Європарламенту. Згідно з соцопитуваннями, більшість місць - 170 - отримає Європейська народна партія, яку представляє чинна голова Єврокомісії.

Politico пише, що фон дер Ляєн необхідно буде заручитися підтримкою двох інших центристських фракцій - соціалістів та лібералів.

За інформацією видання, хороший сценарій для голови ЄК - отримати голоси ліберальної групи "Оновити Європу", соціалістів та демократів. Тоді вона набере 390 голосів.

Журналісти уточнюють, що навіть якщо лідери партій накажуть проголосувати за фон дер Ляєн, то є ймовірність, що понад 10 відсотків депутатів або проголосують проти, або утримаються. Тоді чинна голова ЄК отримає лише 351 голос, чого їй не вистачить.

Минулого разу фон дер Ляєн вдалося отримати свою посаду, зокрема завдяки членам партії "Фідес" прем'єра Угорщини Віктора Орбана та консервативної польської партії "Право і справедливість". Цього разу, ймовірно, члени цих партій не підтримуватимуть її переобрання, оскільки вона жорстко їх критикувала.

Politico пише, що вплинути на другий термін для фон дер Ляйєн можуть депутати від італійської партії "Брати Італії", до якої входить прем'єр Італії Джорджа Мелоні. Але цього року партія, ймовірно, отримає лише 23 місця у Європарламенті.

При цьому соціалісти та демократи, "Оновити Європу" та "Зелені"пообіцяли не підтримувати фон дер Ляєн, якщо вона укладе будь-яку угоду з депутатами Мелоні.