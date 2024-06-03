Фон дер Ляйен могут не переизбрать главой Еврокомиссии: Politico назвало причину

Урсула фон дер Ляйен может не сохранить свою должность главы Еврокомиссии, поскольку у нее, вероятно, будет недостаточно поддержки среди членов нового состава Европарламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание напоминает, что для переизбрания на должность главы Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо заручиться поддержкой квалифицированного большинства среди 27 лидеров стран Евросоюза в ходе Евросовета.

Затем чиновница должна набрать по меньшей мере 361 голос в Европарламенте от 720 депутатов.

Голосовать будет уже новый состав Европарламента. Согласно соцопросам, большинство мест - 170 - получит Европейская народная партия, которую представляет действующая глава Еврокомиссии.

Politico пишет, что фон дер Ляйен необходимо будет заручиться поддержкой двух других центристских фракций - социалистов и либералов.

По информации издания, хороший сценарий для главы ЕК - получить голоса либеральной группы "Обновить Европу", социалистов и демократов. Тогда она наберет 390 голосов.

Журналисты уточняют, что даже если лидеры партий прикажут проголосовать за фон дер Ляйен, то есть вероятность, что более 10 процентов депутатов либо проголосуют против, либо воздержатся. Тогда действующая глава ЕК получит только 351 голос, чего ей не хватит.

В прошлый раз фон дер Ляйен удалось получить свою должность, в частности, благодаря членам партии "Фидес" премьера Венгрии Виктора Орбана и консервативной польской партии "Право и справедливость". В этот раз, вероятно, члены этих партий не будут поддерживать ее переизбрание, поскольку она жестко их критиковала.

Politico пишет, что повлиять на второй срок для фон дер Ляйен могут депутаты от итальянской партии "Братья Италии", в которую входит премьер Италии Джорджа Мелони. Но в этом году партия, вероятно, получит только 23 места в Европарламенте.

При этом социалисты и демократы, "Обновить Европу" и "Зеленые" пообещали не голосовать пообещали не поддерживать фон дер Ляйен, если она заключит какое-либо соглашение с депутатами Мелони.