Фокіна після скандальних заяв можуть запросити до Ради, - Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Після резонансних заяв Вітольда Фокіна - учасника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі - можуть запросити на зустріч з парламентарями до Верховної раду. Це може бути реакцією на його заяви про необхідність загальної амністії та надання особливого статусу.

Про це на брифінгу біля Верховної ради заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Зокрема, він прокоментував вимоги опозиції відкликати Фокіна і главу делегації Леоніда Кравчука.

"Ні-ні, я про Кравчука не чув... тільки про Фокіна. Ну, ми з Фокіним ще не спілкувалися... може плануємо (поспілкуватися, - ред.)", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що в Раді вирішили створити робочу групу, щоб попрацювати над обговоренням звернення Кравчука, яким він просить переглянути постанову про місцеві вибори.

"Ми можемо встановити, чи відповідає постанова про оголошення виборів закону про особливий порядок (на Донбасі, - ред.). Можна над цим попрацювати... і прийняти колективне рішення", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Фокін заявив, що виконання мінських угод з наданням особливого статусу для Донбасу є єдиним шляхом до досягнення миру в регіоні.

Крім того, він заявив, що для досягнення миру необхідно оголосити загальну амністію. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже розцінив цю заяву, як провокаційну.

Зазначимо, Фокін увійшов до української делегації в ТКГ як відповідальний за діалог з окупованим Донбасом.