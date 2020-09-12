Фокин отказался прийти на заседание комитета Рады

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Фокина приглашали в Раду после его скандальных заявлений об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

"В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не обусловлена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", - заявил он.

Напомним, 15 сентября парламентский комитет должен был заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбассе, которые были опубликованы в интервью СМИ. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.

Отметим, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш объяснял, что СМИ опубликовали неполное содержание заявления Фокина об амнистии боевиков.

Кроме того, в Офисе президента подчеркивали, что заявления Фокина вне ТКГ не являются официальной позицией Украины.