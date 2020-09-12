Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін відмовився прийти на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Фокіна запрошували в Раду після його скандальних заяв щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

За словами Качури, відмову прийти на заплановане на 15 вересня засідання комітету Фокін пояснив зайнятістю та необхідністю працювати в ТКГ.

"Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення - не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Єдність в питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива", - заявив він.

Нагадаємо, 15 вересня парламентський комітет мав заслухати Фокіна після його заяв про амністію бойовиків та особливий статус Донбасі, які були опубліковані в інтерв'ю ЗМІ. Запросити Фокіна на засідання комітету пропонував нардеп Качура.

Зазначимо, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш пояснював, що ЗМІ опублікували неповний зміст заяви Фокіна щодо амністії бойовиків.

Крім того, в Офісі президента наголошували, що заяви Фокіна поза межами ТКГ не є офіційною позицією України.