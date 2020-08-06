Фокин будет работать в ТКГ, - Зеленский

Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)

Зеленский назвал очень мощной нынешнюю команду Украины в ТКГ

Президент Владимир Зеленский подтвердил участие в Трехсторонней контактной группе первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. Президент назвал нынешнюю команду в ТКГ очень мощной.

Об этом Зеленский сообщил во время брифинга в Часовом Яру на Донбассе.

Он отметил, что в состав украинской делегации в ТКГ, кроме Леонида Кравчука и Витольда Фокина, войдут вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

"Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука - ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч", - сообщил Зеленский.

Напомним, 30 июля Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

По словам Зеленского, Кравчук был назначен на эту должность, так как он имеет мощные качества и сильный авторитет в Украине.

Как писало РБК-Украина, Кравчук заявил, что главной функцией Фокина в ТКГ будет в коммуникации между жителями Донбасса.