ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Фокин будет работать в ТКГ, - Зеленский

Часов Яр, Четверг 06 августа 2020 11:55
Фокин будет работать в ТКГ, - Зеленский
Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Зеленский назвал очень мощной нынешнюю команду Украины в ТКГ

Президент Владимир Зеленский подтвердил участие в Трехсторонней контактной группе первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. Президент назвал нынешнюю команду в ТКГ очень мощной.

Об этом Зеленский сообщил во время брифинга в Часовом Яру на Донбассе.

Он отметил, что в состав украинской делегации в ТКГ, кроме Леонида Кравчука и Витольда Фокина, войдут вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

"Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука - ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч", - сообщил Зеленский.

Напомним, 30 июля Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

По словам Зеленского, Кравчук был назначен на эту должность, так как он имеет мощные качества и сильный авторитет в Украине.

Как писало РБК-Украина, Кравчук заявил, что главной функцией Фокина в ТКГ будет в коммуникации между жителями Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь