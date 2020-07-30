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Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Минске

Киев, Четверг 30 июля 2020 15:44
Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Минске
Фото: Леонид Кравчук (Senat Rzeczypospolitej Polskiej)
Автор: Анастасия Рокитна

Решение принято 30 июля

Глава государства Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Решение принято 30 июля.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе также говорится "вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Л.Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, сегодня Кравчук согласился занять эту должность и сказал, что хочет ускорить мир на Донбассе. Также он говорил, что сейчас властями предпринимаются усилия для проведения новой нормандской встречи в Берлине.

До этого эту должность временно занимал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, потому что он был первым заместителем.

Напомним, что 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что уходит с должности главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как стало известно президент Кучма просил Владимира Зеленского снять его с должности, так как ему было сложно работать в ТКГ после повышения представительства украинской стороны.

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