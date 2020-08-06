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Зеленский объяснил назначение Кравчука в ТКГ

Донецкая область, Четверг 06 августа 2020 11:40
Зеленский объяснил назначение Кравчука в ТКГ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент рассказал, какой человек должен возглавлять ТКГ

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил назначение первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу. Он рассказал, человек с какими качествами должен возглавлять ТКГ.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге.

Он сказал, что было несколько кандидатур на эту должность.

"Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И в оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ", - заявил он.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ у Часовому Яру.

Володимир Зеленський спілкується з представниками ЗМІ у Часовому Яру.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 6 серпня 2020 р.

Зеленский поблагодарил предыдущего главу Леонида Кучму за его работу.

"Я ему (Кучме, - ред.) благодарен за сложную работу, он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны и пригласили Леонида Макаровича", - добавил он.

Напомним, новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что "особый статус" Донбасса в качестве компромисса может заключаться в особой системе управления регионом.

По его словам, Украина не отказывалась от "формулы Штайнмайера", которая регулирует порядок проведения выборов на Донбассе и действие "особого статуса".

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