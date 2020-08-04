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Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ

Киев, Вторник 04 августа 2020 19:59
Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин в ТКГ
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, основная функция Фокина будет в коммуникации

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, чем будет заниматься в делегации первый премьер-министр Витольд Фокин.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, основная функция Фокина будет в коммуникации между жителями Донбасса.

"Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить (оккупированный Донбасс - ред) - наладить между ними коммуникацию. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать в соответствии с этим пониманием", - ответил Кравчук на вопрос о функциях первого главы правительства в ТКГ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Позже Кравчук заявил, что кандидатуру Фокина предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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