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Фокін буде працювати в ТКГ, - Зеленський

Часів Яр, Четвер 06 серпня 2020 11:55
Фокін буде працювати в ТКГ, - Зеленський
Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Зеленський назвав дуже потужною нинішню команду України в ТКГ

Президент Володимир Зеленський підтвердив участь у Тристоронній контактної групи першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна. Президент назвав нинішню команду в ТКГ дуже потужною.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу в Часовому Ярі на Донбасі.

Він зазначив, що до складу української делегації в ТКГ, крім Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна, увійдуть віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

"Запросили Леоніда Макаровича (Кравчука - ред.). З ним буде працювати і пан Фокін, і наш віце-прем'єр Резніков, і пан Демченко. Тобто у нас дуже потужна група. Я бачу тільки зараз зростання кількості переговорів і кількості зустрічей", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 30 липня Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

За словами Зеленського, Кравчук був призначений на цю посаду, так як він має потужні якості і сильний авторитет в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кравчук заявив, що головною функцією Фокіна в ТКГ буде в комунікації між мешканцями Донбасу.

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