Фокін буде працювати в ТКГ, - Зеленський

Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)

Зеленський назвав дуже потужною нинішню команду України в ТКГ

Президент Володимир Зеленський підтвердив участь у Тристоронній контактної групи першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна. Президент назвав нинішню команду в ТКГ дуже потужною.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу в Часовому Ярі на Донбасі.

Він зазначив, що до складу української делегації в ТКГ, крім Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна, увійдуть віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков та радник президента Руслан Демченко.

"Запросили Леоніда Макаровича (Кравчука - ред.). З ним буде працювати і пан Фокін, і наш віце-прем'єр Резніков, і пан Демченко. Тобто у нас дуже потужна група. Я бачу тільки зараз зростання кількості переговорів і кількості зустрічей", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 30 липня Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

За словами Зеленського, Кравчук був призначений на цю посаду, так як він має потужні якості і сильний авторитет в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кравчук заявив, що головною функцією Фокіна в ТКГ буде в комунікації між мешканцями Донбасу.