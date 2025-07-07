Флуміненсе - Челсі, ПСЖ - Реал Мадрид: де дивитися

Наближаються вирішальні матчі півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу, де визначаться фіналісти турніру.
Розклад поєдинків та де дивитися - підкаже РБК-Україна.
Поєдинок між бразильським та англійським клубами відбудеться у вівторок, 8 липня, на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді, США. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У середу, 9 липня, французька та мадридська команди зустрінуться в іншому півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу-2025. Поєдинок також відбудеться на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді, США. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Парижани вийшли до плейоф з першого місця групи B. Вони розгромили іспанський "Атлетіко" Мадрид (4:0), поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) та обіграли американський "Сіетл Саундерз" (2:0). В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке розбили американський "Інтер Маямі" (4:0), а у чвертьфіналі перемогли німецьку "Баварію" (2:0).
Іспанський гранд пробився до плейоф з першої позиції квартету H. "Вершкові" зіграли унічию із саудівським "Аль-Хілялем" (1:1), обіграли мексиканську "Пачуку" (3:1) та розгромили австрійський "Зальцбург" (3:0). В 1/8 фіналу "Реал" здолав італійський "Ювентус" (1:0), а у чвертьфіналі обіграв дортмундську "Боруссію" (3:2).
Переможці цих півфінальних пар зійдуться у вирішальному матчі турніру. Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 13 липня, у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", яка вміщує 82 500 глядачів.
Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плейоф будуть доступні на кількох платформах:
Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.
Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.
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