Флуминенсе - Челси, ПСЖ - Реал Мадрид: где смотреть

Приближаются решающие матчи полуфинала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, где определятся финалисты турнира.
Расписание поединков и где смотреть - подскажет РБК-Украина.
Поединок между бразильским и английским клубами состоится во вторник, 8 июля, на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В среду, 9 июля, французская и мадридская команды встретятся в другом полуфинальном матче Клубного чемпионата мира-2025. Поединок также состоится на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Парижане вышли в плей-офф с первого места группы B. Они разгромили испанский "Атлетико" Мадрид (4:0), уступили бразильскому "Ботафого" (0:1) и обыграли американский "Сиэтл Саундерз" (2:0). В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике разбили американский "Интер Майами" (4:0), а в четвертьфинале победили немецкую "Баварию" (2:0).
Испанский гранд пробился в плей-офф с первой позиции квартета H. "Сливочные" сыграли вничью с саудовским "Аль-Хилялем" (1:1), обыграли мексиканскую "Пачуку" (3:1) и разгромили австрийский "Зальцбург" (3:0). В 1/8 финала "Реал" одолел итальянский "Ювентус" (1:0), а в четвертьфинале обыграл дортмундскую "Боруссию" (3:2).
Победители этих полуфинальных пар сойдутся в решающем матче турнира. Финальный поединок состоится в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум", которая вмещает 82 500 зрителей.
Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плейоф будут доступны на нескольких платформах:
Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.
Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.
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