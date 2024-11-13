Флот США відбив атаку єменських хуситів

За словами речника Міністерства оборони США генерал-майора Патріка Райдера, у понеділок два військові кораблі були атаковані щонайменше вісьмома безпілотниками, п'ятьма протикорабельними балістичними ракетами та трьома протикорабельними крилатими ракетами.

Представник Пентагону зазначив, що американські військові кораблі збили ворожі боєприпаси, й судна не постраждали.

Між тим у вівторок хусити розповідали про проведення двох операцій проти американських військових кораблів у Червоному та Аравійському морях, які начебто тривали 8 годин, пише Reuters.

Представник бойовиків також заявив, що перша операція була націлена на американський авіаносець в Аравійському морі, по якому запустили кілька ракет і безпілотників. А друга - проти двох американських есмінців у Червоному морі.

Як заявив речник Пентагону, йому нічого не відомо про атаки на авіаносець США "Авраам Лінкольн".

Операція США та союзників у Червоному морі через атаки хуситів на кораблі

Нагадаємо, американська сторона досить регулярно інформує про ліквідацію дронів, ракет та іншого озброєння єменських хуситів. Такі дії західна коаліція (США, Британія та союзники) вживає через удари бойовиків по комерційних кораблях у Червоному морі та Аденській затоці.

Проте єменські хусити атакують не тільки торгові судна й танкери, а й західні військові кораблі.

Так, наприкінці листопада стало відомо, що єменські хусити випустили дві балістичні ракети по кораблю USS Mason, який брав участь у звільненні захопленого танкера в Аденській затоці.

Також повідомлялося, що 9 листопада військові США завдали авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені. Були уражені склади зі зброєю, з якої бойовики обстрілювали кораблі біля узбережжя країни.