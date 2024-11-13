Флот США отразил атаку йеменских хуситов

По словам спикера Министерства обороны США генерал-майора Патрика Райдера, в понедельник два военных корабля были атакованы по меньшей мере восемью беспилотниками, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами.

Представитель Пентагона отметил, что американские военные корабли сбили вражеские боеприпасы и суда не пострадали.

Между тем во вторник хуситы рассказывали о двух операциях против американских военных кораблей в Красном и Аравийском морях, которые якобы длились 8 часов, пишет Reuters.

Представитель боевиков также заявил, что первая операция была нацелена на американский авианосец в Аравийском море, по которому было запущено несколько ракет и беспилотников. А вторая - против двух американских эсминцев в Красном море.

Как заявил спикер Пентагона, ему ничего не известно об атаках на авианосец США "Авраам Линкольн".

Операция США и союзников в Красном море из-за атак хуситов на корабли

Напомним, американская сторона достаточно регулярно информирует о ликвидации дронов, ракет и другого вооружения йеменских хуситов. Такие действия западная коалиция (США, Британия и союзники) предпринимает из-за ударов боевиков по коммерческим кораблям в Красном море и Аденском заливе.

Однако йеменские хуситы атакуют не только торговые суда и танкеры, но и западные военные корабли.

Так, в конце ноября стало известно, что йеменские хуситы выпустили две баллистические ракеты по кораблю USS Mason, который участвовал в освобождении захваченного танкера в Аденском заливе.

Также сообщалось, что 9 ноября военные США нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Были поражены склады с оружием, из которого боевики обстреливали корабли у побережья страны.