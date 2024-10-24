Флот РФ покинув Крим, але загроза залишається, - Плетенчук

Плетенчук наголосив, що єдиною більш-менш адекватною гарантією безпеки могла б стати лише повна відсутність ворожих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні.

"До поки вони тут, казати, що є якийсь гарантований стабільний рівень безпеки, наразі важко. Все ж таки - це бойові одиниці, носії крилатих ракет. Зараз у них в строю 8 і як мінімум 7 з них знаходиться в робочому стані. Тому сказати, що ця проблема була повністю вирішена - ми не можемо", - наголосив він.

Проте спікер таки підтвердив, що російські кораблі вийшли з Криму.

"Але те, що вони покинули Крим - це факт", - заявив Плетенчук.