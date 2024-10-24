Флот РФ покинул Крым, но угроза остается, - Плетенчук

Плетенчук подчеркнул, что единственной более или менее адекватной гарантией безопасности могло бы стать только полное отсутствие вражеских кораблей в Азово-Черноморском регионе.

"До тех пор пока они здесь, говорить, что есть некий гарантированный стабильный уровень безопасности, пока трудно. Все же - это боевые единицы, носители крылатых ракет. Сейчас у них в строю 8 и как минимум 7 из них находится в рабочем состоянии. Поэтому сказать, что эта проблема была полностью решена - мы не можем", - подчеркнул он.

Однако спикер подтвердил, что российские корабли вышли из Крыма.

"Но то, что они покинули Крым - это факт", - заявил Плетенчук.