Флот на 250 літаків: Зеленський окреслив майбутню авіаційну програму України

Україна працює над масштабною програмою розвитку бойової авіації. За його словами, мета - сформувати флот із 250 сучасних літаків, зокрема F-16, Gripen і Rafale.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.
За словами Зеленського, мета України - створити повноцінний флот із 250 нових бойових літаків. Це стане основою для оновлення військової авіації та гарантією безпеки держави на роки вперед.
"Ми ведемо паралельні розмови зі Швецією, Францією і США. Загальний запит - це флот на 250 нових літаків. Це наше майбутнє", - підсумував він.
Президент також підкреслив, що перехід на нові авіаційні платформи дозволить Україні не лише ефективніше боронити небо, а й інтегрувати власну оборонну промисловість у західні технологічні стандарти.
Глава держави повідомив, що Україна веде паралельні переговори зі Швецією, Францією та США щодо трьох типів бойових літаків. Йдеться про F-16, шведські Gripen та французькі Rafale.
"Ми вийшли на три платформи - F-16, Gripen і Rafale. З урахуванням досвіду наших пілотів і можливостей ворога - це оптимальний вибір для України", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що шведські Gripen - у пріоритеті для України. Адже їх обслуговування є найдешевшим, а навчання пілотів на них займає лише близько шести місяців. Крім того, ці літаки можуть злітати навіть із автомобільних трас і сумісні з більшістю типів озброєння, які використовує Україна.
"Так от щодо Gripen - на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна - ракети і іншу зброю - це все можна туди підчепити," - каже Зеленський.
Окремо Зеленський повідомив про досягнення попередньої домовленості зі Швецією щодо постачання та локалізації виробництва 150 літаків Gripen.
"Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір, і Україна матиме 150 нових Gripen. Це довгий шлях, але дуже хороший варіант. Головне - ми домовилися про локалізацію виробництва. Вважаю, що це історична домовленість", - наголосив президент.
Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив, що Швеція погодилася передати Україні від 120 до 150 новітніх винищувачів Saab JAS 39 Gripen E. Мова про довгостроковий контракт, адже виробництво цієї модифікації лише стартувало.
За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, перші поставки можуть розпочатися приблизно через три роки.
А ось вчора стало відомо, що шведська оборонна компанія Saab розглядає можливість створення в Україні заводу з остаточного складання та випробування винищувачів Gripen.