Во Флориде объявили режим ЧС из-за урагана "Эта"

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана "Эта". В воскресенье, 8 ноября, он обрушился на побережье американского штата.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, глава Белого дома поручил оказать федеральную помощь в дополнение к действиям властей Флориды для борьбы со стихийным бедствием.

Согласно распоряжению Трампа, американское Федеральное агентство по ЧС будет координировать все меры, направленные на поддержку населения и минимизацию ущерба.

Напомним, 29 октября ураган "Зета" пересек Мексиканский залив и обрушился на южные американские штаты.

В связи с этим в Новом Орлеане погиб человек, а в штате Луизиана, произошло массовое отключение света.

Также РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.