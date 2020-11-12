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У Флориді оголосили режим НС через ураган "Ета"

Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Флорида через ураган "Ета". У неділю, 8 листопада, він обрушився на узбережжя американського штату.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Крім того, глава Білого дому доручив надати федеральну допомогу в доповнення до дій влади Флориди для боротьби зі стихійним лихом.

Згідно з розпорядженням Трампа, американське Федеральне агентство з НС буде координувати всі заходи, спрямовані на підтримку населення і мінімізацію збитку.

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Нагадаємо, 29 жовтня ураган "Зета" перетнув Мексиканську затоку і обрушився на південні американські штати.

У зв'язку з цим в Новому Орлеані загинула людина, а в штаті Луїзіана, сталося масове відключення світла.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вересні жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали покинути свої будинки через тропічного шторму "Саллі", який наблизився до міста.

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