FlixBus восстанавливает международные автобусные перевозки из Украины

Автобусы компании начнут ездить в европейские города
Немецкий автобусный перевозчик FlixBus анонсировал возобновление рейсов из Украины. Автобусы будут курсировать из Киева и Одессы, добраться можно будет в более десяток европейских городов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Перевозчик на данный момент восстановил часть рейсов. Сейчас доступны 6 маршрутов:
Во FlixBus рассказали, что из-за пандемии ужесточили стандарты безопасности в автобусах.
Билеты доступны для бронирования на сайте и через мобильное приложение. В компании предупредили, что рейсы совершаются согласно расписанию, впрочем, по техническим причинам, все же могут возникать некоторые задержки.
Напомним, поскольку эпидемическая ситуация в Украине в последние дни значительно ухудшилась, ЕС может запретить украинцам въезд на территорию блока после официального открытия границ 1 июля.
Также РБК-Украина писало, что ЕС может заблокировать въезд американцам, россиянам и бразильцам.
Автор: Роман Калиниченко