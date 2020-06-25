FlixBus восстанавливает международные автобусные перевозки из Украины

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus анонсировал возобновление рейсов из Украины. Автобусы будут курсировать из Киева и Одессы, добраться можно будет в более десяток европейских городов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Перевозчик на данный момент восстановил часть рейсов. Сейчас доступны 6 маршрутов:

Киев - Житомир - Ровно - Львов - Берлин - Магдебург - Брунсвик - Ганновер - Билефельд - Дортмунд - Эссен - Дуйсбург - Дюссельдорф - Кельн;

Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлин - Росток;

Киев - Житомир - Ровно - Львов - Дрезден - Хемниц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбург - Франкфурт - Дармштадт - Гейдельберг - Мангейм - Карлсруэ;

Киев - Житомир - Ровно - Львов - Дрезден - Хемниц - Цвикау - Мюнхберг - Нюрнберг - Ингольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм - Штутгарт;

Одесса - Умань - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов - Краков - Оломоуц - Брно - Прага - Плзень;

Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Львов - Ужгород - Будапешт - Вена.

Во FlixBus рассказали, что из-за пандемии ужесточили стандарты безопасности в автобусах.

Билеты доступны для бронирования на сайте и через мобильное приложение. В компании предупредили, что рейсы совершаются согласно расписанию, впрочем, по техническим причинам, все же могут возникать некоторые задержки.

Напомним, поскольку эпидемическая ситуация в Украине в последние дни значительно ухудшилась, ЕС может запретить украинцам въезд на территорию блока после официального открытия границ 1 июля.

Также РБК-Украина писало, что ЕС может заблокировать въезд американцам, россиянам и бразильцам.