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ЕС может заблокировать въезд американцам, россиянам и бразильцам, - NYT

Новости » Политика     24.06.2020 - 00:50
ЕС может заблокировать въезд американцам, россиянам и бразильцам, - NYT
Фото: флаги ЕС и США (Twitter/REUTERS)

США тоже пока не открывают внешние границы для Европы

Страны Европейского союза, несмотря на стремление возродить экономику и открыть границы после нескольких месяцев карантина, готовы впустить на свою территорию не всех. Ограничение на въезд может продолжаться для граждан США, Росии, Бразилии.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на черновик документа ЕС.

Американцам могут заблокировать въезд из-за того, что "Соединенные Штаты не смогли контролировать это зло". К слову, сейчас зафиксировано коронавирусную инфекцию у более 2,3 миллиона американцев, свыше 120 тысяч человек умерли (от начала эпидемии в Штатах).

В предварительном документе о разрешении на въезд с 1 июля также не упоминаются Россия и Бразилия. Формирование списка стран, для которых запрет на путешествия в Евросоюз будет снят, зависит от ситуации в борьбе с COVID-19.

Стоит отметить, что впускать на территорию ЕС готовы туристов с Китая, а также развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.

NYT напоминает, что запрет Брюсселя на въезд американцам является отражением того, как Штаты боролись с распространением вируса. Так, в марте 2020, когда Европу поглотила пандемия, президент США Дональд Трамп запретил гражданам большинства стран Европейского союза посещать в Америку.

На тот момент у около 1100 американцев была обнаружена инфекция и уже были зафиксированы 38 смертей. Границы США для жителей Евросоюза закрыты до сих пор.

По оценкам экспертов, запрет въезда американских путешественников в Европу будет иметь значительные экономические, культурные и геополитические последствия. Но США могут преодолеть запрет, поскольку Брюссель планирует пересматривать документ каждые две недели.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала всем странам Европейского союза открыть внутренние границы к концу июня.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Евросоюзкарантинвъезд
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