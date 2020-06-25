FlixBus відновлює міжнародні автобусні перевезення з України

Німецький автобусний перевізник FlixBus анонсував відновлення рейсів з України. Автобуси курсуватимуть з Києва та Одеси, дістатися можна буде більше десятка європейських міст.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Перевізник поки що відновив частину рейсів. Наразі доступні 6 маршрутів:

Київ - Житомир - Рівне - Львів - Берлін - Магдебург - Брунсвік - Ганновер - Білефельд - Дортмунд - Ессен - Дуйсбург - Дюссельдорф - Кельн;

Київ - Житомир - Рівне - Львів - Краків - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлін - Росток;

Київ - Житомир - Рівне - Львів - Дрезден - Хемніц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбург - Франкфурт - Дармштадт - Гайдельберг - Мангайм - Карлсруе;

Київ - Житомир - Рівне - Львів - Дрезден - Хемніц - Цвікау - Мюнхберг - Нюрнберг - Інгольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм - Штутгарт;

Одеса - Умань - Вінниця - Хмельницький - Тернопіль - Львів - Краків - Оломоуць - Брно - Прага - Плзень;

Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород - Будапешт - Відень.

У FlixBus розповіли, що через пандемію посилили стандарти безпеки в автобусах.

Білети доступні для бронювання на сайті та через мобільний додаток. У компанії попередили, що рейси відбуваються згідно з розкладом, втім, через технічні причини, все ж можуть виникати деякі затримки.

Нагадаємо, оскільки епідемічна ситуація в Україні останніми днями значно погіршилася, ЄС може заборонити українцям в’їзд на територію блоку після офіційного відкриття кордонів 1 липня.

Також РБК-Україна писало, ЄС може заблокувати в'їзд американцям, росіянам і бразильцям.