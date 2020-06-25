FlixBus відновлює міжнародні автобусні перевезення з України

Автобуси відправлятимуться з Києва та Одеси
Німецький автобусний перевізник FlixBus анонсував відновлення рейсів з України. Автобуси курсуватимуть з Києва та Одеси, дістатися можна буде більше десятка європейських міст.
Про це повідомили у прес-службі компанії.
Перевізник поки що відновив частину рейсів. Наразі доступні 6 маршрутів:
У FlixBus розповіли, що через пандемію посилили стандарти безпеки в автобусах.
Білети доступні для бронювання на сайті та через мобільний додаток. У компанії попередили, що рейси відбуваються згідно з розкладом, втім, через технічні причини, все ж можуть виникати деякі затримки.
Нагадаємо, оскільки епідемічна ситуація в Україні останніми днями значно погіршилася, ЄС може заборонити українцям в’їзд на територію блоку після офіційного відкриття кордонів 1 липня.
Також РБК-Україна писало, ЄС може заблокувати в'їзд американцям, росіянам і бразильцям.
Автор: Роман Калиниченко